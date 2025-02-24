У Великой пирамиды Гизы обнаружили особые энергетические свойства

16:09 2025-02-24
У Великой пирамиды Гизы обнаружили особые энергетические свойства

Изучая 4600-летнюю конструкцию, ученые выяснили, что она действует как резонатор, накапливая в камерах и у основания энергию.

Новое исследование Великой пирамиды Гизы навело ученых на мысль, что это не просто гробница фараона, но также и гигантский аккумулятор энергии.

Экспериментаторы облучили сооружение электромагнитными волнами, которые имеются в природе Вселенной.

Oказалось, что энергия концентрируется в камерах царя и царицы, а также в незавершенной камере под пирамидой.

Аэрокосмический инженер в бывшем, а ныне активный исследователь пирамид Кристофер Данн пришёл к заключению, что северная шахта пирамиды по действию конструкции аналогична той, что используется для передачи микроволн и электромагнитной энергии.

По одной из версий, в камеру царицы были залиты два химических вещества, при смешивании которые выделяли водород, генерируя энергию.

Исследование команды Университета ИТМО в России подтвердило, что пирамида может фокусировать электромагнитную энергию.

Более того, это открытие можно использовать на практике - например, при создании наночастиц.

А затем этот алгоритм применить в создании новых датчиков и высокоэффективных солнечных элементов.

Показать следующие комментарии
Фото
Инга Райтова
17:09

Инга Райтова

Ученые обнаружили на Земле место, где нет жизни ни в каком виде
Ученые обнаружили на Земле место, где нет жизни ни в каком виде Оно расположено в одном из вулканических кратеров Африки, земля здесь насыщена солями, а вода на поверхности просто закипает.
admin
17:07
При жизни Стива Джобса о нем говорили, как о человеке, который живет в искаженной реальности
При жизни Стива Джобса о нем говорили, как о человеке, который живет в искаженной реальности После его смерти в 2011 году все признали, что он изменил наши представления о реальной жизни.
Инга Райтова
16:54

Инга Райтова

Россиянку, бросившую младенца в аэропорту Антальи, приговорили к 15 годам тюрьмы
Россиянку, бросившую младенца в аэропорту Антальи, приговорили к 15 годам тюрьмы Обвинение потребовало для 18-летней студентки из РФ максимальный срок заключения, суд это требование удовлетворил.
Инга Райтова
16:28

Инга Райтова

Неизлечимо больной американец ждал казни 30 лет и умер за несколько недель до нее
Неизлечимо больной американец ждал казни 30 лет и умер за несколько недель до нее Кристофера Сепульвадо, осужденного за убийство пасынка, планировали казнить с помощью азота.
Инга Райтова
16:01

Инга Райтова

Белая американка родила чернокожего ребенка и подала в суд на клинику
Белая американка родила чернокожего ребенка и подала в суд на клинику Причиной такого инцидента стала ошибка при ЭКО, которые происходят из-за «зависимости от ручных протоколов, пропущенных проверок и человеческих факторов».
Новости СМИ2