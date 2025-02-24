У Великой пирамиды Гизы обнаружили особые энергетические свойства

Новое исследование Великой пирамиды Гизы навело ученых на мысль, что это не просто гробница фараона, но также и гигантский аккумулятор энергии.

Экспериментаторы облучили сооружение электромагнитными волнами, которые имеются в природе Вселенной.

Oказалось, что энергия концентрируется в камерах царя и царицы, а также в незавершенной камере под пирамидой.

Аэрокосмический инженер в бывшем, а ныне активный исследователь пирамид Кристофер Данн пришёл к заключению, что северная шахта пирамиды по действию конструкции аналогична той, что используется для передачи микроволн и электромагнитной энергии.

По одной из версий, в камеру царицы были залиты два химических вещества, при смешивании которые выделяли водород, генерируя энергию.

Исследование команды Университета ИТМО в России подтвердило, что пирамида может фокусировать электромагнитную энергию.

Более того, это открытие можно использовать на практике - например, при создании наночастиц.

А затем этот алгоритм применить в создании новых датчиков и высокоэффективных солнечных элементов.