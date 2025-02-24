Неизлечимо больной американец ждал казни 30 лет и умер за несколько недель до нее

16:28 2025-02-24
Неизлечимо больной американец ждал казни 30 лет и умер за несколько недель до нее

Кристофера Сепульвадо, осужденного за убийство пасынка, планировали казнить с помощью азота.

81-летний американец провел более трех десятков лет в камере смертников в тюрьме Луизианы и скончался за несколько недель до казни.

По данным Департамента исправительных учреждений региона, заключенный скончался "по естественным причинам из-за осложнений, вызванных его ранее заболеваниями".

Кристофер Сепульвадо был обвинен в убийстве 6-летнего пасынка, мужчину судили и приговорили к смертной казни в 1993-м году.

Его адвокат Шон Нолан заявил, что врачи недавно нашли у его подзащитного неизлечимую болезнь и рекомендовали хосписный уход. Защитник также отметил значительное физическое и когнитивное снижение показателей здоровья клиента в последние годы.

Юрист также рассказал, что Сепульвадо отправили в Новый Орлеан на операцию, но потом вернули в тюрьму.

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