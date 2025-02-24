Россиянку, бросившую младенца в аэропорту Антальи, приговорили к 15 годам тюрьмы

Приговор 18-летней россиянке Екатерине Бурнашкиной вынес суд в Турции. Девушке дали 15 лет лишения свободы по обвинению в покушении на убийство ребенка.

ЧП произошло в октябре 2024-го года, когда Бурнашкина оставила новорожденную дочку в аэропорту Антальи и при этом вместе с матерью Еленой пыталась вернуться в Россию.

Однако улететь не смогли, их задержали. В результате расследования в отношении Екатерины было возбуждено уголовное дело, ее мать тоже оказалась под следствием.

На суде Елена настаивала, что у ее дочери не было злого умысла, но судьи не поверили.

Новорожденная девочка получила имя Николь, она пока остаётся в Турции. Вопрос о её устройстве будет решаться отдельно.