Россиянку, бросившую младенца в аэропорту Антальи, приговорили к 15 годам тюрьмы

16:54 2025-02-24
Россиянку, бросившую младенца в аэропорту Антальи, приговорили к 15 годам тюрьмы

Обвинение потребовало для 18-летней студентки из РФ максимальный срок заключения, суд это требование удовлетворил.

Приговор 18-летней россиянке Екатерине Бурнашкиной вынес суд в Турции. Девушке дали 15 лет лишения свободы по обвинению в покушении на убийство ребенка. 

ЧП произошло в октябре 2024-го года, когда Бурнашкина оставила новорожденную дочку в аэропорту Антальи и при этом вместе с матерью Еленой пыталась вернуться в Россию.

Однако улететь не смогли, их задержали. В результате расследования в отношении Екатерины было возбуждено уголовное дело, ее мать тоже оказалась под следствием.

На суде Елена настаивала, что у ее дочери не было злого умысла, но судьи не поверили. 

Новорожденная девочка получила имя Николь, она пока остаётся в Турции. Вопрос о её устройстве будет решаться отдельно. 

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