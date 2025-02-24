При жизни Стива Джобса о нем говорили, как о человеке, который живет в искаженной реальности

В 1972 году Джобс и Возняк работали в торговом центре в костюмах героев из «Алисы в стране чудес», шляпника и кролика, за три доллара в час. Воз вспоминает, что ему опыт понравился, а Джобс сказал, что это был настоящий «отстой».

Лучшими в своём деле Джобс считал немецких производителей машин. Он даже говорил, что был бы рад, если его компьютеры напоминали бы Porsche 928.

За пару лет до собственной кончины Джобс советовался с Уорреном Баффетом по поводу того, что ему делать с деньгами на счетах Apple.

Баффет дал несколько дельных рекомендаций Стиву, но, как и всегда, Джобс остался себе на уме и не воспользовался ни одной из них.

На логотипе Apple 1976 года изображен Исаак Ньютон, сидящий под яблоней.



Современный логотип Apple разработан Робом Яноффом.

Стив Джобс постоянно ходил в водолазке St. Croix, синих джинсах Levi’s 501 (их было больше сотни) и кроссовках New Balance 992.

В детстве Стив Джобс выпил бутылку муравьиной кислоты и попал в реанимацию.