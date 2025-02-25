На Жерара Депардье, обладающего российским гражданством, во Франции заведено уголовное дело

В 2024 году прокуратура Парижа инициировала расследование в отношении актера, которому предъявлены обвинения в сексуальном насилии. В поддержку Депардье выступили 50 представителей французской культуры.
Слушания по этому делу назначены на март 2025 года.
Кроме того, судьи постановили провести «медицинскую экспертизу» актера, который отсутствовал на заседании в октябре 2024 года по состоянию здоровья.
Жерар Депардье получил российское гражданство в январе 2013 года по указу президента России Владимира Путина.
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