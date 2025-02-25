Бежавший в Парагвай преступник получил 14 лет за убийство семерых под Петербургом

10:47 2025-02-25
Бежавший в Парагвай преступник получил 14 лет за убийство семерых под Петербургом

Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который совершил групповое убийство семерых человек в 2000 году.

Почти четверть века назад мужчина вместе с подельниками похитил двоих потерпевших, с которыми у него был конфликт. Он вывез их в лес во Всеволожском районе Ленобласти и убил.

Примерно через две недели он и его соучастники приехали уже в поселок Репино в Курортном районе Петербурга. Их целью было сокрытие предыдущего убийства.

В Репино преступники расстреляли мужчину и его несовершеннолетнего сына, а также троих их охранников. Пятерых человек убили, открыв огонь по их машинам.

После этого мужчина сбежал в Аргентину по поддельным документам. А в 2023 году нашелся в Парагвае — оттуда его экстрадировали в Россию.

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А вот история об отравившейся конфетой жительнице Барнаула оказалась фейком:

В социальных сетях и СМИ распространилась информация о том, что 23-летняя жительница Барнаула угостилась конфетой, предложенной незнакомцем, и попала в больницу с отравлением.

В правоохранительных органах и краевом минздраве заявили, что это фейк.

"Информация о подобных случаях из медицинских учреждений автоматически поступает в Роспотребнадзор и правоохранительные органы.

После этого токсикологи анализируют источники поражения, разрабатываются антидоты и методы лечения.

Такая система действует по всей стране", – поясняют в региональном минздраве.

Сообщение о происшествии появилось вечером 24 февраля. Утверждалось, что неизвестный угостил девушку конфетой и она попала в больницу.

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Следственный комитет заинтересовался травлей в школе в Васильевском острове Санкт Петербурга:

Обеспокоенная мать уверяет, что на протяжении двух лет одноклассники травят девочку, избивают и портят её имущество.

При этом многочисленные обращения матери в администрацию образовательного учреждения результатов не принесли.

Из-за травли в школе девочка вынуждена заниматься с психологом из кризисного центра, специалисты которого крайне не рекомендуют посещать класс ввиду угрозы физическому и психоэмоциональному здоровью ребёнка.

Классный руководитель и школьный психолог признают своё бессилие.

Дважды мать подавала заявление директору с просьбой перевести дочь в параллельный класс.

В курсе ситуации как районный Комитет по образованию, так и инспекция по делам несовершеннолетних.

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