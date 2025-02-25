В индонезийской культуре существует традиция переселения тел умерших родственников из могил на новое место

Иногда местоположение могил становится неудобным или требует изменений, поэтому семьи могут решить переместить тело на новое место.

Этот процесс может включать раскопку и перенос костей в новое место, обычно на специально отведенном кладбище.



Обычай переезда мертвецов связан с местными верованиями в духов и важностью уважения к предкам.

Для многих индонезийцев это не просто ритуал, а способ почитания и ухаживания за ушедшими, показывая им постоянное внимание и заботу.



Хотя обычай "Меретан" может показаться странным или необычным для других культур, для индонезийцев это часть их традиционного образа жизни и способ сохранения связи с предками.

Этот обычай отражает важность семейных связей и уважения к предшественникам в их культуре.