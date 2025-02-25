Пара художников провела невероятный перфоманс, связав себя веревками на целый год

19:18 2025-02-25
Пара художников провела невероятный перфоманс, связав себя веревками на целый год

Эксперимент проявил и самые темные, и самые высокие чувства, а по его окончании участники почувствовали сильную эмоциональную связь.

На нетривиальный эксперимент решились американские художники Доу Инья и Линда Монтана. Они решили связать себя веревками на целый год и посмотреть, что из этого получится.

Веревку они закрепили так, чтобы не могли касаться друг друга. Сначала такой перфоманс казался им прикольным, но вскоре Доу и Линда стали ненавидеть друг друга. 

Свободы для них больше не существовало: даже чтобы просто сходить в туалет, нужно было спрашивать разрешения друг у друга друг от друга.

Кроме того, стало невозможно скрывать темные стороны каждого: все действия оказывались на виду. 

Однако через год они поняли, что все изменилось. Им снова хотелось общаться, но уже на другом уровне: отношения стали более глубокими. Пара научилась понимать друг друга без слов.

И, когда пришло время развязать веревку, они заявили, что "связаны так крепко, как никогда раньше".

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