Американец взорвал дом бывшей избранницы и хотел скормить змее ее дочь

38-летнего жителя Джорджии Стивена Глоссера приговорили к 20 годам тюрьмы за взрыв дома женщины. Он также хотел скормить большой змее ее дочь.

На суде он рассказал, что вместе с соучастником Калебом Кинси составил план мести даме, с которой познакомился в интернете, но отношения не заладились и они в итоге заблокировали друг друга.

Согласно договоренности, мужчины хотели расстрелять двери дома бывшей избранницы Глоссера с помощью стрел, выпустить большого питона в ее дом для того, чтобы тот съел дочь предполагаемой жертвы.

В планах были и такие моменты, как отправка собачьих фекалий и мертвых крыс на адрес женщины, попытка снять с нее скальп и взорвать её дом.

Из перечисленного им удалось взорвать часть дома женщины. Жертва и ее дочь в этот момент находились в здании, но смогли выбраться, остаться живыми и обратиться за помощью.