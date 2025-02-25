WhatsApp анонсировал масштабное обновление с новым дизайном

Среди нововведений более 30-ти новых фонов для чатов и возможность установить любое изображение в качестве фона.

Главное новшество - возможность заменить стандартную зелёную цветовую палитру на любую другую, это даст пользователям контроль над визуальным стилем приложения.

В Швейцарии уже стартовало тестирование обновлённой версии WhatsApp. Компания планирует в ближайшие месяцы выпустить данное обновление для пользователей по всему миру.

По статистике, в коммуникациях WhatsApp используют 9 из 10 малых и средних предприятий.

Половина из них общается в мессенджере через личные сообщения, 23,3 процента - используют звонки в качестве связи, 12,5 процента ведут чат или сообщество, а 16 процентов - общаются через диалоги с товаром.