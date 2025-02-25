Две школьницы «невозможным» способом доказали теорему Пифагора

19:46 2025-02-25
Две школьницы «невозможным» способом доказали теорему Пифагора

Эта теорема на протяжении двух тысячелетий остаётся основой евклидовой геометрии и используется в множестве реальных вычислений.

Американские ученицы Некия Джексон и Калсея Джонсон произвели настоящую революцию в математике: подростки нашли новый подход к решению теоремы Пифагора, которая была сформулирована более 2000 лет назад.

Она гласит, что квадрат гипотенузы в прямоугольном треугольнике равен сумме квадратов катетов. Девочки вывели и представили научному миру другое доказательство, оно базируется исключительно на тригонометрии.

Ранее такой алгоритм доказательств считался невозможным, однако юные американки применили базовые геометрические принципы - в первую очередь, свойства углов и пропорций, чтобы избежать круговых доводов.

Некия Джексон и Калсея Джонсон доказательства начали с построения прямоугольных треугольников, определили тригонометрические функции (синус и косинус), основанные на свойствах углов.

Потом применили тригонометрические тождества, которые позволили упростить отношения и прийти к итоговому уравнению теоремы Пифагора: a² + b² = c².

Эта работа шла четыре года, и в марте 2023-го на ежегодной конференции Математической ассоциации Америки их исследование было признано научным сообществом. Его опубликовали в журнале American Mathematical Monthly.

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