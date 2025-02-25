В Таиланде арестовали британца, который 25 лет жил в стране с просроченной туристической визой

20:14 2025-02-25
В Таиланде арестовали британца, который 25 лет жил в стране с просроченной туристической визой

Мужчина, имя которого не называется, въехал в Таиланд еще в 2000 году по 30-дневной визе, с тех пор он никогда не покидал страну.

Полиция Таиланда арестовала 60-летнего англичанина, прожившего в стране более 25 лет. На этот же срок у него была просрочена туристическая виза.

Инцидент случился в провинции Чиангмай. Иммиграционные власти проводили здесь рейд по выявлению иностранцев с просроченными визами.

Британец при проверке не смог предъявить паспорт, а дальнейшее расследование показало, что мужчина не имел никаких иммиграционных штампов с момента въезда в страну.

«Он задержался в Таиланде на 9135 дней, и это рекорд. Предыдущий рекорд поставил пакистанец, который прожил здесь 10 лет», - рассказал представитель полиции.

Британец построил жизнь с тайской женщиной, у них уже есть ребенок. Полиция отметила, что мужчина не работал, а жил на деньги, которые ему присылала его семья из Британии.

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