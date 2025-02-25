АВТОВАЗ презентовал в Тольятти новый «вседорожник» LADA Iskra Cross

Новый вседорожный универсал LADA Iskra Cross продемонстрировали общественности. Свежую российскую модель планируют поставить на конвейер уже нынешней весной.
Под капотом новинки АВТОВАЗа будет установлен 106-сильный бензиновый силовой агрегат - объемом 1,6 л.
В перечне оснащений - мультифункциональное рулевое колесо от флагманской «Весты», аудиосистема и кондиционер. Стеклоподъемники дверей оснащены электроприводами, на заднем ряду сидений - три подголовника.
В цветовую палитру LADA Iskra входят белый, серый, коричневый, малиновый оттенки. Начальная цена стартует от 1,2 млн российских рублей (около 12 тысяч долларов).
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__