Сто лет назад на США обрушилась катастрофа, изменившая историю страны

21:25 2025-02-25
Сто лет назад на США обрушилась катастрофа, изменившая историю страны

Мощнейший торнадо пронёсся по территории штатов Иллинойс, Миссури и Индиана, вызвав значительные разрушения и множество жертв.

18 марта 1925-го года на США обрушилось одно из самых разрушительных и смертоносных катастроф, которую назвали Торнадо трёх штатов.

Торнадо зародился в районе Эллингтона штата Миссури. Затем пересёк южную часть Иллинойса, достиг юго-западной Индианы, преодолев за 3,5 часа около 352 километров.

Это самый продолжительный по пути следования торнадо в истории США. Ширина его воронки местами достигала 1,6 километра.

Торнадо сгубил жизни 695 человек, ранил более 2000 людям, разрушил около 15 000 домов. Больше всего пострадал штат Иллинойс, где погибло 613 человек.

В Миссури количество жертв составило 11 человек, в Индиане - 71.

Торнадо трёх штатов продемонстрировал необходимость создания эффективных систем предупреждения и подготовки к такого рода стихийным бедствиям. 

Эта катастрофа навсегда осталась в памяти жителей США как одно из самых трагических природных бедствий в истории.

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