Россиянин раскрыл секрет бесплатного обеда в самом дорогом аэропорту мира

Россиянин рассказал, как бесплатно поесть в самом дорогом аэропорту на планете - в турецком Стамбуле.
Автор видеоролика в интернете уточнил, что среднее комбо в Макдональдс в этой авиагавани на одного обойдется около 94 белорусских рублей.
Чтобы сэкономить, он посоветовал найти указатель с надписью Care point, затем подойти к стойке своей авиакомпании и взять ваучер на еду.
Далее - получить соответствующую бумагу, проверить список доступных ресторанов рядом со стойкой и взять там еду бесплатно.
«На кассе надо просто показать ваучер. И самое главное - новый ваучер можно брать через каждые пять часов», - отметил автор видео.
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