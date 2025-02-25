Россиянин раскрыл секрет бесплатного обеда в самом дорогом аэропорту мира

21:34 2025-02-25
Россиянин раскрыл секрет бесплатного обеда в самом дорогом аэропорту мира

Для этого нужно получить специальный ваучер, который даст право купить порцию еды в Макдональдсе.

Россиянин рассказал, как бесплатно поесть в самом дорогом аэропорту на планете - в турецком Стамбуле.

Автор видеоролика в интернете уточнил, что среднее комбо в Макдональдс в этой авиагавани на одного обойдется около 94 белорусских рублей.

Чтобы сэкономить, он посоветовал найти указатель с надписью Care point, затем подойти к стойке своей авиакомпании и взять ваучер на еду.

Далее - получить соответствующую бумагу, проверить список доступных ресторанов рядом со стойкой и взять там еду бесплатно.

«На кассе надо просто показать ваучер. И самое главное - новый ваучер можно брать через каждые пять часов», - отметил автор видео.

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