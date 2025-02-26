В семье новосибирцев, проживающих в Беларуси родился сын, которого они решили назвать Трампом

10:52 2025-02-26
В семье новосибирцев, проживающих в Беларуси родился сын, которого они решили назвать Трампом

По отчеству он будет Владимирович, отец новорожденного, Владимир, трудится удаленно в сфере программирования, а его супруга Елена занимается флористикой.

До рождения сына пара перебралась из России в Беларусь, где проживают их близкие.

В Беларуси они живут на постоянной основе уже два года.

Выбор имени для первенца был непростым, но родители остановились на таком экстравагантном варианте.

Они подчеркнули, что их решение никак не связано с политическими убеждениями, а имя Трамп привлекло их своей редкостью и «многозначительностью».

Пока что свидетельство о рождении малыша еще не оформлено. Мама с новорожденным все еще находятся в роддоме.

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