В семье новосибирцев, проживающих в Беларуси родился сын, которого они решили назвать Трампом

До рождения сына пара перебралась из России в Беларусь, где проживают их близкие.
В Беларуси они живут на постоянной основе уже два года.
Выбор имени для первенца был непростым, но родители остановились на таком экстравагантном варианте.
Они подчеркнули, что их решение никак не связано с политическими убеждениями, а имя Трамп привлекло их своей редкостью и «многозначительностью».
Пока что свидетельство о рождении малыша еще не оформлено. Мама с новорожденным все еще находятся в роддоме.
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