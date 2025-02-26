Джастин Бибер в черном списке Ferrari

Однако его поведение за рулем становилось все более опасным и неосторожным.

В 2016 году он посетил ночной клуб в Беверли-Хиллз, где получил штраф за оставление автомобиля в запрещенном месте на две недели.

Позже он получил второй штраф за отсутствие действительных водительских прав во время вождения суперкара.

Однако последней каплей стало то, что Бибер решил кастомизировать свой автомобиль в West Coast Customs, автомобильном бутике, не одобренном Ferrari.

Автомобиль, изначально белый, был покрашен в ярко-синий цвет. Кроме того, канадец установил альтернативные шины и синюю лошадь на руль.

В результате этого оскорбления эксклюзивности бренда Ferrari исключила его из своего списка клиентов. Это означает, что Джастин Бибер не может купить еще одну машину Ferrari.

Другие знаменитости, запрещенные «Ferrari»:

И это не единичный случай. В список знаменитостей, исключенных Ferrari, входит 50 Cent.

Американский рэпер стал персоной нон грата для Ferrari после того, как опубликовал фотографию своего автомобиля Ferrari 488 с надписью: «Мне больше не нужен этот Ferrari 488, думаю, я куплю умную машину».

Также в скандально известном списке оказался Николас Кейдж, который из-за финансовых проблем продал свой Ferrari Enzo в розницу.

Бренд перестал видеть в нем почетного владельца.

У Ferrari есть кодекс поведения, которому должны следовать все владельцы.

Помимо других правил, владельцам запрещено продавать автомобиль без разрешения бренда. Бибер так и сделал.

Его скандальный кастомный Ferrari 458 Italia был продан на аукционе «незаконно» и в итоге был оценен в 434 000 долларов.

Однако это было признано незаконным и Ferrari не приняла результат аукциона.

В черном списке Феррари есть и другие знаменитости, такие как Tyga, американский рэпер, который не смог заплатить за свою машину и потерял ее в процессе залога.

Другой случай — дело Флойда Мейвезера, который нарушил правила владения Ferrari.

Одним из самых любопытных правил является то, что владельцы должны владеть автомобилем не менее года, прежде чем продавать его.

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Ferrari считает себя не просто производителем дорогих автомобилей, а люксовым брендом.

P/E:

Важнейшим индикатором на фондовом рынке является соотношение цена/прибыль или P/E.

Этот индикатор сообщает инвесторам, сколько стоит компания и является ли она переоцененной или недооцененной.

Считается просто: цена акции делится на прибыль, которую приносит эта акция.

Например, в конце 2021 года у Ferrari коэффициент P/E был почти 50.

Это означает, что потребуется 50 лет, чтобы окупить цену акций.

50 лет — это огромный срок.

Поэтому коэффициент P/E, равный 50, — это просто невероятное значение, особенно для автопроизводителя.

Просто посмотрите на соотношение P/E других марок.

Одно из самых известных судебных разбирательств с участием Феррари, которое произошло в 2014 году:

Автомобиль Ferrari 458 Italia, принадлежал продюсеру электронной музыки и диджею Джоэлу Томасу Циммерману(псевдоним Дэдмаус).

Циммерман решил придать своему авто индивидуальный внешний вид, основанный на печально известном интернет-меме Nyan cat.

Автомобль оклеили пленкой в стиле Nyan Cat, поменяли значки, коврики и номерные знаки.

Особенно Ferrari обиделась на новые значки Purrari.

Юридическая команда Ferrari начала свою работу, и Циммерману пришлось снять с автомобиля его фирменную пленку и значки.

Через некоторое время он продал Феррари и купил Lamborghini, которую назвал «Nyanborghini Purracan».