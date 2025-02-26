Toyota из США побила мировые рекорды по пробегу

15:20 2025-02-26
Toyota из США побила мировые рекорды по пробегу

Автомобиль за семнадцать лет пользования смог преодолеть дистанцию длиной более 2,5 миллиона километра.

Toyota, как известно, славятся своей выносливостью и способны наезжать сотни тысяч километров без поломок.

Но при этом есть авто таких марок, которые способны впечатлить даже бывалых водителей своим пробегом. А кто в лидерах?

Как выяснилось, Toyota с самым большим пробегом на планете стал американский пикап Tacoma 2008-го года выпуска из США. Автомобиль за свои 17 лет автомобиль смог преодолеть фантастическую дистанцию в 1 миллион 625 тысяч миль (2 миллиона 615 тысяч 184 километра). 

Владеет машиной водитель службы доставки из Северной Каролины Майк Нил. Он приобрел ее новой и в среднем проезжает на авто по 125 тысяч миль в год (свыше 200 тысяч км).

У автомобиля - 2,7-литровый бензиновый 4-цилиндровый двигатель мощностью 160 лошадиных сил. Владелец Tacoma регулярно обслуживал его вместе с трансмиссией и подвеской.

Изображение статьи

Этот подход оказался настолько эффективным, что замена оригинальной коробки передач ему понадобилась лишь после пробега в 1,3 миллиона миль (свыше 2 миллионов пройденных км). 

К слову, рекордсмен среди «Тойот» - не единственный автомобиль компании, кому дались невероятные цифры пробега.

В США ездит пикап Toyota Tundra 2007-го года выпуска, который в 2022-м году сумел преодолеть на одометре отметку в 999999 миль (1,6 миллиона километров).

Владелец этой машины - Виктор Шеппард. По его словам, машина пережила за время пользования лишь одну поломку - заменил фиксатор солнцезащитного козырька со стороны водителя. 

Фото
Отправить
Показать следующие комментарии
admin
17:09
В РЭО города Мытищи пригрозили штрафом жителю который выбросил на помойку Porsche
В РЭО города Мытищи пригрозили штрафом жителю который выбросил на помойку Porsche Жителю подмосковных Мытищ, выбросившему автомобиль Porsche в контейнер, предназначенный для твердых бытовых отходов, может грозить штраф в размере до 5 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).
Инга Райтова
17:01

Инга Райтова

В Китае человекоподобный робот напал на участников фестиваля
В Китае человекоподобный робот напал на участников фестиваля Хаотичные движения человекоподобного робота заставили охрану оттащить гуманоида от толпы из-за опасений, что тот может кому-то навредить.
Инга Райтова
16:49

Инга Райтова

Ученые напуганы зловещими звуками из саркофагов в Антарктиде
Ученые напуганы зловещими звуками из саркофагов в Антарктиде Исследователи из РФ, Китая и Индии занялись изучением необычных ящиков, которые поражают не только своей формой, но и удивительными свойствами.
Инга Райтова
16:39

Инга Райтова

Всего за день состояние Илона Маска сократилось на 22 млрд долларов
Всего за день состояние Илона Маска сократилось на 22 млрд долларов Это произошло из-за обвала акций Tesla, но миллиардер по-прежнему во главе списка самых богатых людей планеты.
Инга Райтова
16:21

Инга Райтова

Житель подмосковных Мытищ выбросил на помойку подаренный жене Porsche
Житель подмосковных Мытищ выбросил на помойку подаренный жене Porsche Сюрприз к 14-му февраля стоимостью в 30 тысяч долларов избраннице дарителя не понравился.
Инга Райтова
16:05

Инга Райтова

Ученые предостерегли от открытия «ведьминых бутылок», найденных на пляжах США
Ученые предостерегли от открытия «ведьминых бутылок», найденных на пляжах США В Техасе, на побережье Мексиканского залива, люди стали часто находить таинственные бутылки, которые покрыты ракушками.
Новости СМИ2