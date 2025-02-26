Toyota из США побила мировые рекорды по пробегу

Toyota, как известно, славятся своей выносливостью и способны наезжать сотни тысяч километров без поломок.

Но при этом есть авто таких марок, которые способны впечатлить даже бывалых водителей своим пробегом. А кто в лидерах?

Как выяснилось, Toyota с самым большим пробегом на планете стал американский пикап Tacoma 2008-го года выпуска из США. Автомобиль за свои 17 лет автомобиль смог преодолеть фантастическую дистанцию в 1 миллион 625 тысяч миль (2 миллиона 615 тысяч 184 километра).

Владеет машиной водитель службы доставки из Северной Каролины Майк Нил. Он приобрел ее новой и в среднем проезжает на авто по 125 тысяч миль в год (свыше 200 тысяч км).

У автомобиля - 2,7-литровый бензиновый 4-цилиндровый двигатель мощностью 160 лошадиных сил. Владелец Tacoma регулярно обслуживал его вместе с трансмиссией и подвеской.