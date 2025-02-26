Toyota из США побила мировые рекорды по пробегу

Toyota, как известно, славятся своей выносливостью и способны наезжать сотни тысяч километров без поломок.
Но при этом есть авто таких марок, которые способны впечатлить даже бывалых водителей своим пробегом. А кто в лидерах?
Как выяснилось, Toyota с самым большим пробегом на планете стал американский пикап Tacoma 2008-го года выпуска из США. Автомобиль за свои 17 лет автомобиль смог преодолеть фантастическую дистанцию в 1 миллион 625 тысяч миль (2 миллиона 615 тысяч 184 километра).
Владеет машиной водитель службы доставки из Северной Каролины Майк Нил. Он приобрел ее новой и в среднем проезжает на авто по 125 тысяч миль в год (свыше 200 тысяч км).
У автомобиля - 2,7-литровый бензиновый 4-цилиндровый двигатель мощностью 160 лошадиных сил. Владелец Tacoma регулярно обслуживал его вместе с трансмиссией и подвеской.
Этот подход оказался настолько эффективным, что замена оригинальной коробки передач ему понадобилась лишь после пробега в 1,3 миллиона миль (свыше 2 миллионов пройденных км).
К слову, рекордсмен среди «Тойот» - не единственный автомобиль компании, кому дались невероятные цифры пробега.
В США ездит пикап Toyota Tundra 2007-го года выпуска, который в 2022-м году сумел преодолеть на одометре отметку в 999999 миль (1,6 миллиона километров).
Владелец этой машины - Виктор Шеппард. По его словам, машина пережила за время пользования лишь одну поломку - заменил фиксатор солнцезащитного козырька со стороны водителя.
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