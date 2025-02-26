Ученые предостерегли от открытия «ведьминых бутылок», найденных на пляжах США

Загадочные находки стали называть «ведьмиными бутылками». Внутри – не вино и не вода, а что-то более интересное. История таких артефактов относится 16-17 векам.

В те времена жители Европы всерьёз верили в ведьм и в их силу - порчу, болезнь, вред. Обыватели, чтобы защититься от колдунов, придумывали разные способы, и «ведьмины бутылки» как раз одни из них.

Раньше считалось, что подобная бутылка становится ловушкой для злого заклинания, а то и для самой ведьмы. В это верили и простые крестьяне, и образованные люди.

Один из исследователей, Джейс Таннелл, считает, что бутылки могли приплыть из Карибского бассейна или из Южной Америки. Некоторые из найденных бутылок – бутылки для уксуса, которые производят на Гаити.

На этом острове, как известно, и сегодня распространены разные колдовские культы и многие люди практикуют там «черную магию».

Потому ученые не советуют открывать такую тару, потому что в бутылках при проведении обрядов часто запечатывали травы, гвозди, волосы, ногти, булавки, даже мочу и другие биологические жидкости жертвы.

Это - настоящий коктейль из бактерий и микробов, потому риск подцепить опасную инфекцию очень высок.