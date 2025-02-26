Житель подмосковных Мытищ выбросил на помойку подаренный жене Porsche

16:21 2025-02-26
Житель подмосковных Мытищ выбросил на помойку подаренный жене Porsche

Сюрприз к 14-му февраля стоимостью в 30 тысяч долларов избраннице дарителя не понравился.

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Мужчина из Мытищ приобрел подержанный кроссовер Porsche стоимолстью 3 миллиона российских рублей (около 30 тысяч долларов) с намерением подарить супруге на 8 марта.

Но потом решил порадовать любимую раньше, и вручить презент к 14 февраля, пообещав починить подарок.

Женщина инициативу мужа не оценила, назвала битый Porsche с бантом издевательством и отказалась от подарка.

Разочарованный реакцией жены россиянин в порыве эмоций отправил авто в мусорный бак, где машина и остается до сих пор.

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Изначально мужчина рассчитывал, что дорогостоящий подарок укрепит их брак, который находился на грани распада. Но щедрый жест лишь усугубил ситуацию.

В соцсетях появились предположения, что эта история может быть постановкой, которая призвана привлечь внимание к семейным проблемам и отношению к подаркам.

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