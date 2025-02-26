Житель подмосковных Мытищ выбросил на помойку подаренный жене Porsche

Изначально мужчина рассчитывал, что дорогостоящий подарок укрепит их брак, который находился на грани распада. Но щедрый жест лишь усугубил ситуацию.

В соцсетях появились предположения, что эта история может быть постановкой, которая призвана привлечь внимание к семейным проблемам и отношению к подаркам.