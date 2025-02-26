Ученые напуганы зловещими звуками из саркофагов в Антарктиде

16:49 2025-02-26
Ученые напуганы зловещими звуками из саркофагов в Антарктиде

Исследователи из РФ, Китая и Индии занялись изучением необычных ящиков, которые поражают не только своей формой, но и удивительными свойствами.

Загадочные саркофаги, издающие таинственные звуки, обнаружены в Антарктиде. Они стали предметом изучения ученых из разных стран мира.

Специалисты обратили особое внимание на технологию изготовления саркофагов: их поверхность покрыта очень искусной резьбой, напоминающей обработку высокоточным лазером. Несмотря на низкие температуры Антарктиды, внутри самих ящиков тепло.

Этот аспект поставил ученых в тупик. Они в недоумении и от странных вибраций и звука, исходящих от саркофагов. Звуки были такими сильными, что на стенах лаборатории дрожали капли воды.

Исследователи долго искали способ, как открыть ящик, внутри которых был теплые теплый цилиндр. А поверхность необычного предмета была испещрена загадочными линиями, значения которых еще не разгаданы. Исследователи предполагаю, что это некие неизвестные им символы.

Ученых напугало сообщение, появившееся на мониторах лаборатории: «Не надо тревожить спящих. Наш покой должен быть вечным».

Саркофаги стали предметов споров ученых. Китайский эксперт выдвинул гипотезу, что саркофаги могут служить своеобразным барьером, препятствующим распространению сигналов с нашей планеты в космос.

Это могло означать, что Земля скрыта от возможных внеземных цивилизаций, способных захватить человечество.

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