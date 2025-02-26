В Китае человекоподобный робот напал на участников фестиваля

17:01 2025-02-26
В Китае человекоподобный робот напал на участников фестиваля

Хаотичные движения человекоподобного робота заставили охрану оттащить гуманоида от толпы из-за опасений, что тот может кому-то навредить.

Необычное ЧП произошло на гала-концерте Весеннего фестиваля в Тяньцзине, что на северо-востоке Китая. Машина в яркой куртке неожиданно бросилась на толпу людей, в инцидент пришлось вмешаться охранникам.

Организаторы мероприятия при этом описали инцидент как «простой сбой робота». Они также отметили, что робот прошёл испытания на безопасность, но при этом пообещали принять дополнительные меры, чтобы подобное не повторилось.

Многие выразили опасения по поводу растущего влияния машин на жизнь людей. Например, в декабре 2024 года инженер Tesla подвергся нападению робота во время жестокого инцидента на заводе компании Giga Texas недалеко от Остина.

Машина, предназначенная для захвата и перемещения свежеотлитых алюминиевых деталей автомобилей, вонзила свои металлические когти в спину и руку рабочего.

У жертвы осталась на руке открытая рана. 

Фото
Отправить
Показать следующие комментарии
admin
17:09
В РЭО города Мытищи пригрозили штрафом жителю который выбросил на помойку Porsche
В РЭО города Мытищи пригрозили штрафом жителю который выбросил на помойку Porsche Жителю подмосковных Мытищ, выбросившему автомобиль Porsche в контейнер, предназначенный для твердых бытовых отходов, может грозить штраф в размере до 5 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).
Инга Райтова
16:49

Инга Райтова

Ученые напуганы зловещими звуками из саркофагов в Антарктиде
Ученые напуганы зловещими звуками из саркофагов в Антарктиде Исследователи из РФ, Китая и Индии занялись изучением необычных ящиков, которые поражают не только своей формой, но и удивительными свойствами.
Инга Райтова
16:39

Инга Райтова

Всего за день состояние Илона Маска сократилось на 22 млрд долларов
Всего за день состояние Илона Маска сократилось на 22 млрд долларов Это произошло из-за обвала акций Tesla, но миллиардер по-прежнему во главе списка самых богатых людей планеты.
Инга Райтова
16:21

Инга Райтова

Житель подмосковных Мытищ выбросил на помойку подаренный жене Porsche
Житель подмосковных Мытищ выбросил на помойку подаренный жене Porsche Сюрприз к 14-му февраля стоимостью в 30 тысяч долларов избраннице дарителя не понравился.
Инга Райтова
16:05

Инга Райтова

Ученые предостерегли от открытия «ведьминых бутылок», найденных на пляжах США
Ученые предостерегли от открытия «ведьминых бутылок», найденных на пляжах США В Техасе, на побережье Мексиканского залива, люди стали часто находить таинственные бутылки, которые покрыты ракушками.
Новости СМИ2