В Китае человекоподобный робот напал на участников фестиваля

Необычное ЧП произошло на гала-концерте Весеннего фестиваля в Тяньцзине, что на северо-востоке Китая. Машина в яркой куртке неожиданно бросилась на толпу людей, в инцидент пришлось вмешаться охранникам.

Организаторы мероприятия при этом описали инцидент как «простой сбой робота». Они также отметили, что робот прошёл испытания на безопасность, но при этом пообещали принять дополнительные меры, чтобы подобное не повторилось.

Многие выразили опасения по поводу растущего влияния машин на жизнь людей. Например, в декабре 2024 года инженер Tesla подвергся нападению робота во время жестокого инцидента на заводе компании Giga Texas недалеко от Остина.

Машина, предназначенная для захвата и перемещения свежеотлитых алюминиевых деталей автомобилей, вонзила свои металлические когти в спину и руку рабочего.

У жертвы осталась на руке открытая рана.