В РЭО города Мытищи пригрозили штрафом жителю который выбросил на помойку Porsche

Там пояснили, что владелец автомобиля нарушил правила обращения с отходами, создав несанкционированное размещение ненужной ему собственности на контейнерной площадке, в связи с чему ему грозит штраф.
«Согласно статье 8.2 КоАП, для граждан административная ответственность за нарушение правил утилизации составляет 2−3 тыс. руб. С учетом, что автомобиль содержит опасные элементы, которые могут навредить окружающей среде, штраф может быть увеличен до 5 тыс. руб.»,
— пояснили в пресс-службе.
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