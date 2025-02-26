В РЭО города Мытищи пригрозили штрафом жителю который выбросил на помойку Porsche

17:09 2025-02-26
В РЭО города Мытищи пригрозили штрафом жителю который выбросил на помойку Porsche

Жителю подмосковных Мытищ, выбросившему автомобиль Porsche в контейнер, предназначенный для твердых бытовых отходов, может грозить штраф в размере до 5 тыс. руб. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Российского экологического оператора (РЭО).

Там пояснили, что владелец автомобиля нарушил правила обращения с отходами, создав несанкционированное размещение ненужной ему собственности на контейнерной площадке, в связи с чему ему грозит штраф.

«Согласно статье 8.2 КоАП, для граждан административная ответственность за нарушение правил утилизации составляет 2−3 тыс. руб. С учетом, что автомобиль содержит опасные элементы, которые могут навредить окружающей среде, штраф может быть увеличен до 5 тыс. руб.»,

 — пояснили в пресс-службе.

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