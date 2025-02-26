В России снимают ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ «Форсаж»

Трэш из Калининграда: пьяный мужик взял в аренду Ford Mustang, устроил «дрифт» во дворе и снёс (!) 11 МАШИН.

Местные пытались его остановить… снежками. В итоге владельцы разбитых авто сами задержали гонщика и передали полиции.

Средний возраст автомобилей в России 15,5 лет — это в 3 раза больше чем в Китае.

Самыми старыми оказались отечественные машины — их средний возраст составляет 18,7 лет.

Омолаживают наш автопарк китайцы — средний возраст их тачек составляет 4,9 года.

Для понимания — средний возраст авто в Германии — 10 лет, а в Китае 5 лет.

Mercedes-Benz решил сделать ставку на ДВС и экономию.

Автоконцерн объявил о выпуске 19 новых моделей с ДВС и 17 электрокаров до 2027 года, чтобы повысить рентабельность на фоне падения продаж «электричек».

Компания также сократит затраты на 10% к 2027 году, а производство частично перенесут в Китай и США.