В России снимают ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ «Форсаж»

17:44 2025-02-26
В России снимают ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ «Форсаж»

Вышел первый трейлер фильма «Жига. На полной скорости», по сюжету главный герой Лёха случайно находит в гараже дедовскую «Жигули» и попадает в мир уличного дрифта.

 

Трэш из Калининграда: пьяный мужик взял в аренду Ford Mustang, устроил «дрифт» во дворе и снёс (!) 11 МАШИН. 

Местные пытались его остановить… снежками. В итоге владельцы разбитых авто сами задержали гонщика и передали полиции.

 

Средний возраст автомобилей в России 15,5 лет — это в 3 раза больше чем в Китае.

Самыми старыми оказались отечественные машины — их средний возраст составляет 18,7 лет.

Омолаживают наш автопарк китайцы — средний возраст их тачек составляет 4,9 года.

Для понимания — средний возраст авто в Германии — 10 лет, а в Китае 5 лет.

Mercedes-Benz решил сделать ставку на ДВС и экономию.

 

Автоконцерн объявил о выпуске 19 новых моделей с ДВС и 17 электрокаров до 2027 года, чтобы повысить рентабельность на фоне падения продаж «электричек».

Компания также сократит затраты на 10% к 2027 году, а производство частично перенесут в Китай и США.

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