Африканец имеет 16 жен и не может запомнить имена 104 сыновей и 144 внуков

17:52 2025-02-26
Африканец имеет 16 жен и не может запомнить имена 104 сыновей и 144 внуков

Семья жителя Танзании обосновала целую деревню, где каждому взрослому и ребенку отведена своя роль.

Житель небольшой деревни в Танзании Эрнесто Муинучи Капинга стал главой ну очень большой семьи. У мужчины 16 жен, более ста детей и 144 внука.

Усадьба мнгодетного отца и деда напоминает небольшую деревню, в которой каждая жена имеет свой собственный дом, а дети и внуки помогают по хозяйству.

В первые Капинги женился в 1961 году. По настоянию отца, который стремился расширить их клан, мужчина взял еще несколько жен.

Со временем его семья Капинги выросла до 20-ти жен, но некоторые из них ушли. Жены Капинги говорят, что согласились на этот брак из-за хорошей репутации мужа. 

«Здесь у каждого своя роль: мы вместе занимаемся сельским хозяйством, едим, работаем. Это система, она работает», - отметил Капинга.

Семья за счет сельского хозяйства полностью обеспечивает себя. Излишки урожая обменивают или продают.

Несмотря на большие размеры семейства, конфликты возникают редко. Жены открыто обсуждают свои проблемы, а в случае спорных ситуаций обращаются к Капинге за советом. 

Но африканец при этом признался, что ему трудно запомнить имена всех детей и внуков. Он помнит только 50 имен, а остальных узнает по лицам.

Инга Райтова
19:51

Инга Райтова

Самый маленький парк в мире вписал свою строку в Книгу рекордов Гиннесса
Самый маленький парк в мире вписал свою строку в Книгу рекордов Гиннесса Он находится в одном из городов Японии, имеет вход, зеленые растения и даже миниатюрную скамейку.
Инга Райтова
19:41

Инга Райтова

Создатели «Игры в кальмара» организовали для поклонников проект
Создатели «Игры в кальмара» организовали для поклонников проект Принять участие в этом эксперименте может каждый, сообщает официальный аккаунт сериала в Instagram.
Инга Райтова
19:05

Инга Райтова

Житель Малайзии с «половиной головы» заработал себе на операцию благодаря продажами говядины в сети
Житель Малайзии с «половиной головы» заработал себе на операцию благодаря продажами говядины в сети Даже премьер-министр этой страны Датук Сери Анвара Ибрагим пожертвовал мужчине часть средств на лечение.
Инга Райтова
18:57

Инга Райтова

Трамп опубликовал странное видео сектора Газа в будущем
Трамп опубликовал странное видео сектора Газа в будущем Президент США сгенерировал этот ролик с помощью искусственного интеллекта, на видео есть он и Маск.
Инга Райтова
18:48

Инга Райтова

На пляже в Мексике замечена раненая «рыба Судного дня»
На пляже в Мексике замечена раненая «рыба Судного дня» Эти странные существа обретаются в глубинах, куда не проникает дневной свет, люди ассоциируют их с несчастьями.
Инга Райтова
18:15

Инга Райтова

В пустыне Техаса обнаружен неизвестный науке цветок
В пустыне Техаса обнаружен неизвестный науке цветок Растением сразу же заинтересовались многие ученые, в том числе ботаники, экологи и таксономисты.
Новости СМИ2