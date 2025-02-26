Африканец имеет 16 жен и не может запомнить имена 104 сыновей и 144 внуков

Житель небольшой деревни в Танзании Эрнесто Муинучи Капинга стал главой ну очень большой семьи. У мужчины 16 жен, более ста детей и 144 внука.

Усадьба мнгодетного отца и деда напоминает небольшую деревню, в которой каждая жена имеет свой собственный дом, а дети и внуки помогают по хозяйству.

В первые Капинги женился в 1961 году. По настоянию отца, который стремился расширить их клан, мужчина взял еще несколько жен.

Со временем его семья Капинги выросла до 20-ти жен, но некоторые из них ушли. Жены Капинги говорят, что согласились на этот брак из-за хорошей репутации мужа.

«Здесь у каждого своя роль: мы вместе занимаемся сельским хозяйством, едим, работаем. Это система, она работает», - отметил Капинга.

Семья за счет сельского хозяйства полностью обеспечивает себя. Излишки урожая обменивают или продают.

Несмотря на большие размеры семейства, конфликты возникают редко. Жены открыто обсуждают свои проблемы, а в случае спорных ситуаций обращаются к Капинге за советом.

Но африканец при этом признался, что ему трудно запомнить имена всех детей и внуков. Он помнит только 50 имен, а остальных узнает по лицам.