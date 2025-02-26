Трамп опубликовал странное видео сектора Газа в будущем

Трамп в своем видео показал, каким может быть будущее сектора Газа.

В ролике, сгенерированный ИИ, сначала показывают разрушенный войной регион.

Затем он превращается в нечто, похожее на Дубай или Майями. Современные здания (в том числе отель Trump Gaza), Илон Маск там разбрасывает деньги и ест хумус, а люди веселятся и танцуют.

В видео можно увидеть и бородатых мужчин, исполняющих танец живота. И даже самого Дональда Трампа, который пьет пиво с Нетаньяху в шезлонгах.

Ранее лидер США предложил переселить палестинцев в какую-либо арабскую страну, а Газу - передать в американское владение и отстроить там мега-курорт.