Создатели «Игры в кальмара» организовали для поклонников проект

Иммерсивный вечер, посвященный проекту, организовали для поклонников Создатели дорамы Netflix "Игра в кальмара". Об этом сообщает официальный аккаунт сериала в Instagram.

Мероприятие состоится в Сеуле. Попробовать свои силы в роли участника игры может любой желающий - с 28 февраля по 25 июня 2025 года.

Известно, что пространство проекта разделят на три зоны: игровую, ночной рынок, а также зону продаж.

В игровой посетители могут принять участие в соревновании из 6-ти этапов. Победителю даруют привилегии VIP-персоны.

Игроки в зоне продаж смогут увидеть и купить товары, которые представлены в сериале. А в конце вечера заработает ночной рынок с едой в традиционном стиле.