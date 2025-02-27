Забастовка по-японски: водители вышли на работу, но денег с пассажиров не взяли

Необычный способ забастовки реализовали водители автобусов в японском городе Окаяма.

Они вышли на работу и сели за руль машин. Однако брать деньги за проезд и пробивать билеты пассажиров отказались.

По сути - устроили для людей праздник, обеспечив им бесплатный проезд. А если кто-то и хотел бы рассчитаться, у него это не получилось бы: водители заклеили аппарат приема билетов.

Компания терпит убытки, а на обычных людей спорная ситуация не влияет. Если же руководство решит остановить бесплатные рейсы, в таком случае в глазах пассажиров виновато за срыв сервиса будет уже оно, а не водители.