Забастовка по-японски: водители вышли на работу, но денег с пассажиров не взяли

17:16 2025-02-27
Забастовка по-японски: водители вышли на работу, но денег с пассажиров не взяли

Тем самым они продемонстрировали пассажирам, что имеют претензии к дирекции компании, а конфликта с публикой у них нет.

Необычный способ забастовки реализовали водители автобусов в японском городе Окаяма.

Они вышли на работу и сели за руль машин. Однако брать деньги за проезд и пробивать билеты пассажиров отказались.

По сути - устроили для людей праздник, обеспечив им бесплатный проезд. А если кто-то и хотел бы рассчитаться, у него это не получилось бы: водители заклеили аппарат приема билетов.

Компания терпит убытки, а на обычных людей спорная ситуация не влияет. Если же руководство решит остановить бесплатные рейсы, в таком случае в глазах пассажиров виновато за срыв сервиса будет уже оно, а не водители.

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