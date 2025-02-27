Раскрыта тайна рождения бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира

Ким Чен Ир родился 16 февраля 1941года на территории СССР - в селе Вятское Хабаровского края.

После Второй мировой войны Ким Чен Ира ( в метриках изначально он был записан Юрием Ирсеновичем Кимом) родители перевезли его в Пхенья.

В годы Корейской войны (1950-1953) он учился в Китае, затем в школе для детей партработников в Пхеньяне. А в 1964 году закончил Университет имени Ким Ир Сена в Пхеньяне, получив диплом по специализации "политическая экономия".

В этом же году начал работу в Центральном комитете Трудовой партии Кореи. Секретарем ЦК партии страны его избрали в сентябре 1973 года, через год Ким Чен Ир стал членом Политкомитета (Политбюро) ЦК ТПК и преемником лидера партии Ким Ир Сена.

В 1994 году на закрытом пленуме ЦК ТПК принято решение о передаче Ким Чен Иру всей полноты власти в стране.

Он скончался в 2011-м году, КНДР возглавил его сын Ким Чен Ын.