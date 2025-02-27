Раскрыта тайна рождения бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира

17:41 2025-02-27
Раскрыта тайна рождения бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира

Он появился на свет в Хабаровском края и в свидетельстве о рождении записан, как Юрий Ирсенович Ким.

Ким Чен Ир родился 16 февраля 1941года на территории СССР - в селе Вятское Хабаровского края.

После Второй мировой войны Ким Чен Ира ( в метриках изначально он был записан Юрием Ирсеновичем Кимом) родители перевезли его в Пхенья.

В годы Корейской войны (1950-1953) он учился в Китае, затем в школе для детей партработников в Пхеньяне. А в 1964 году закончил Университет имени Ким Ир Сена в Пхеньяне, получив диплом по специализации "политическая экономия".

В этом же году начал работу в Центральном комитете Трудовой партии Кореи. Секретарем ЦК партии страны его избрали в сентябре 1973 года, через год Ким Чен Ир стал членом Политкомитета (Политбюро) ЦК ТПК и преемником лидера партии Ким Ир Сена.

В 1994 году на закрытом пленуме ЦК ТПК принято решение о передаче Ким Чен Иру всей полноты власти в стране.

Он скончался в 2011-м году, КНДР возглавил его сын Ким Чен Ын.

Инга Райтова
18:24

Инга Райтова

Житель Брестской области собрал необычную коллекцию старых авто, байков, станков и другой техники
Житель Брестской области собрал необычную коллекцию старых авто, байков, станков и другой техники На своём земельном участке он создал много композиций из бывших в употреблении вещей, которые находил, скупал либо на что-то менял у прежних хозяев.
Инга Райтова
17:33

Инга Райтова

Легендарную питерскую тюрьму «Кресты» продали с аукциона за 12 миллионов долларов в эквиваленте
Легендарную питерскую тюрьму «Кресты» продали с аукциона за 12 миллионов долларов в эквиваленте Новый собственник после реконструкции намерен превратить ее в гостиничный комплекс и открыть в здании рестораны и музей.
Инга Райтова
17:16

Инга Райтова

Забастовка по-японски: водители вышли на работу, но денег с пассажиров не взяли
Забастовка по-японски: водители вышли на работу, но денег с пассажиров не взяли Тем самым они продемонстрировали пассажирам, что имеют претензии к дирекции компании, а конфликта с публикой у них нет.
Инга Райтова
17:07

Инга Райтова

Индейцы маори в Новой Зеландии разогнали гей-парад
Индейцы маори в Новой Зеландии разогнали гей-парад Они встали в плотные шеренги и станцевали свой традиционный танец «хака», используя угрожающие движения.
Инга Райтова
16:48

Инга Райтова

Американский блогер продал дом и купил Lamborghini, чтобы приехать в Минск
Американский блогер продал дом и купил Lamborghini, чтобы приехать в Минск В путешествие 29-летний Коннор отправился в 2023-м году, он уже посетил больше трех десятков стран и останавливаться не собирается.
Новости СМИ2