Любимый автомобиль Виктора Цоя, о котором он хотел написать песню и в котором погиб

Виктор Цой был простым и не пафосным человеком. Он был звездой номер один в СССР, даже обгонял по популярности Пугачеву. При этом оставался очень скромным и добрым человеком.
Автомобили, на которых передвигался Виктор Цой, были в основном либо служебные, либо наемные.
Их было много, сначала это был ГАЗ – 24 (ВОЛГА), потом обычный ВАЗ-2106 (или "шестерка"), ВАЗ 2108 (машина друзей), служебный РАФ и т.д.
Долго не было своего автомобиля
Виктор Цой не служил в армии. Родился он в 1962 году, и через несколько лет ему поставили «биполярное расстройство», при медицинской комиссии ему дали «белый билет».
Призывают в армию с 18 до 27 лет. С таким диагнозом он все это время не мог получить водительские права.
Однако после того, как Виктору исполнилось 27 лет, он повторно прошел медкомиссию, на которой консилиум врачей признал диагноз ошибочным.
После этого Цой отучился и в 1990 г. получил водительские права.
По воспоминаниям знакомых, Цой всегда бурно интересовался автомобилями, будь то обычная "шестерка", "Волга" или даже автобус. Ему всегда хотелось самому водить свой собственный автомобиль. Эта была навязчивая идея.
Виктор Цой никогда не брезговал общественным транспортом. Если за певцом не приезжал автомобиль, он мог запросто поехать на автобусе. У фанатов осталось много фотографий Цоя, едущего в обычных рейсовых автобусах.
Его очень быстро узнавали, старались взять автограф. Цой шутил по этому поводу: зайти в автобус легче, чем выйти (фанаты мешали).
Вот почему если он и ездил в автобусах, то старался быть там с друзьями.
Продюсером у Цоя был Юрий Айзеншпис. Когда певец стал очень популярным, Юрий заботился о том, чтобы он не передвигался обычным транспортом, это становилось опасным. Айзеншпис всегда присылал за Виктором водителя, либо автобус.
24 Июня 1990 года в Лужниках у Цоя был концерт. Айзеншпис прислал за певцом «ЧАЙКУ» (ГАЗ-14), для этого ему пришлось писать письма Совету министров.
Машина по тем временам была космическая по своей значимости, ведь на ней передвигалось только «политбюро» и для простых «смертных» она была не доступна.
Цой стал вторым певцом в стране, за которым приехала представительская «ЧАЙКА». Первой певицей была Пугачева
Иностранные машины
В СССР иномарки у певца не было, но он близко дружил с Джоанной Стингрей (американская певица, актриса, позднее продюсер).
Познакомились они в 1984 году. Девушка была замужем за гитаристом группы «КИНО» Юрием Каспаряном. И как потом признавалась сама певица, они часто буквально жили втроем, Виктор всегда был рядом (иногда 24 часа), "мы были его дом и его семья".
Джоанна больше жила в США и только иногда прилетала в Россию. Интересно вспомнить, как Цой и Каспарян впервые посетили США. Было это в Феврале 1989 года.
Джоанна пыталась удивить ребят, на все сэкономленные деньги катала их две недели по стране. А в аэропорт пригнала белый лимузин с кожаным салоном, баром и телевизором.
Две недели Джоанна была постоянно за рулем. Они заезжали к отцу Джоанны, у которого был «Кадиллак», и он разрешил ребятам прокатиться на нем.
Любимый "Москвич 2141"
Помощником Айзеншписа на тот момент был Иосиф Пригожин, который только начинал свою продюсерскую карьеру (муж певицы Валерии).
После получения прав Виктор Цой захотел себе автомобиль - самый крутой по тем временам. Вспоминает Иосиф Пригожин:
"Я думал он купит ВОЛГУ, а ему почему-то очень сильно нравился МОСКВИЧ 2141, который только появился на заводе и был достаточно прогрессивной машиной тех лет".
Достать его было очень сложно, ведь выпуск только начинался, и за машиной стояли очереди.
Однако Юрий Айзеншпис включил все свои связи и сказал Пригожину – «поедешь с Цоем на завод и купишь МОСКВИЧ 2141, который он хочет, серого цвета».
«Мы так и сделали, тогда не было никаких банковских переводов, все деньги передавались наличкой. Машина стоила тогда 32500 рублей, это целый пакет денег» – рассказывал Пригожин.
Денег Цой в руки не брал, за все отвечал именно Иосиф. Как сказал Айзеншпис – "приедете на завод и просто передашь пакет, так мы и сделали. Даже не пересчитывали деньги".
"У Цоя не было большого водительского стажа, да и у меня он был не больше. Однако гнал машину именно я, Цой сидел рядом и очень ревностно относился к моему вождению."
"Говорил, Йося не гони, посмотри какая она у меня красивая, я про нее песню сочиню. Он реально влюбился в эту машину с первого раза".
Трагедия
А потом произошло серьезное ДТП. 15 августа 1990 года в 11 часов 28 минут на 35-м километре шоссе Слока — Талси, что под Ригой, Виктор Цой разбился насмерть на своем новом автомобиле.
По материалам следствия, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с ИКАРУСОМ-250.
Машина Цоя передвигалась со скоростью 100 км/ч, удар оказался такой силы, что выжить шансов не было.
19 августа 1990 года Цоя похоронили на Богословском кладбище в Ленинграде (сейчас Санкт-Петербург).
Номерной знак автомобиля - Я 6832 ММ. Машина была на Цое по генеральной доверенности. После аварии, как говорила мама певца, восстанавливать было нечего, была просто груда металла.
Хотя сейчас ходят байки, что машину все же восстановили, и она находится у кого-то в коллекции.
Однако, как говорит Сергей Бурмистров, глава аукционного дома «Литфонд», который продавал «покареженный» номер (Я 6832 ММ) с аукциона: "Если бы машина осталась цела, мы бы про нее знали".
Сейчас существует много мнений по поводу смерти певца, что это он не сам, а подстроил все агент ЦРУ, что его уже привезли туда на разбитой машине и т. д.
Но стоит помнить, что Цой был начинающий водитель, да и стажа у него не было.
Пока же факт остается фактом: Виктор Цой, который долго не мог получить права, всю жизнь мечтал о своем автомобиле и, наконец, купил его, нашел свою смерть именно в нем.
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