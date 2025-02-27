Любимый автомобиль Виктора Цоя, о котором он хотел написать песню и в котором погиб

Виктор Цой был простым и не пафосным человеком. Он был звездой номер один в СССР, даже обгонял по популярности Пугачеву. При этом оставался очень скромным и добрым человеком.

Автомобили, на которых передвигался Виктор Цой, были в основном либо служебные, либо наемные.

Их было много, сначала это был ГАЗ – 24 (ВОЛГА), потом обычный ВАЗ-2106 (или "шестерка"), ВАЗ 2108 (машина друзей), служебный РАФ и т.д.

Долго не было своего автомобиля

Виктор Цой не служил в армии. Родился он в 1962 году, и через несколько лет ему поставили «биполярное расстройство», при медицинской комиссии ему дали «белый билет».

Призывают в армию с 18 до 27 лет. С таким диагнозом он все это время не мог получить водительские права.

Однако после того, как Виктору исполнилось 27 лет, он повторно прошел медкомиссию, на которой консилиум врачей признал диагноз ошибочным.

После этого Цой отучился и в 1990 г. получил водительские права.

По воспоминаниям знакомых, Цой всегда бурно интересовался автомобилями, будь то обычная "шестерка", "Волга" или даже автобус. Ему всегда хотелось самому водить свой собственный автомобиль. Эта была навязчивая идея.

Виктор Цой никогда не брезговал общественным транспортом. Если за певцом не приезжал автомобиль, он мог запросто поехать на автобусе. У фанатов осталось много фотографий Цоя, едущего в обычных рейсовых автобусах.

Его очень быстро узнавали, старались взять автограф. Цой шутил по этому поводу: зайти в автобус легче, чем выйти (фанаты мешали).

Вот почему если он и ездил в автобусах, то старался быть там с друзьями.

Продюсером у Цоя был Юрий Айзеншпис. Когда певец стал очень популярным, Юрий заботился о том, чтобы он не передвигался обычным транспортом, это становилось опасным. Айзеншпис всегда присылал за Виктором водителя, либо автобус.

24 Июня 1990 года в Лужниках у Цоя был концерт. Айзеншпис прислал за певцом «ЧАЙКУ» (ГАЗ-14), для этого ему пришлось писать письма Совету министров.

Машина по тем временам была космическая по своей значимости, ведь на ней передвигалось только «политбюро» и для простых «смертных» она была не доступна.

Цой стал вторым певцом в стране, за которым приехала представительская «ЧАЙКА». Первой певицей была Пугачева

Иностранные машины

В СССР иномарки у певца не было, но он близко дружил с Джоанной Стингрей (американская певица, актриса, позднее продюсер).