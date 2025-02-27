В США в собственном доме нашли тела звезды Голливуда Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы

19:20 2025-02-27
В США в собственном доме нашли тела звезды Голливуда Джина Хэкмена и его жены Бетси Аракавы

Рядом с обладателем «Оскара» и знаменитой пианистки находилось и тело их любимой собаки.

Труп 95-летнего артиста Джина Хэкмена обнаружили мертвым в его доме в городе Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Вместе с ним полицейские обнаружили тела его 63-летней супруги, пианистки Бетси Аракавы, а также их собаки.

Смерть звезды «Супермена» подтвердил окружной шериф Адан Мендоса.

Страж порядка пояснил, что сейчас идет процесс предварительного расследования смерти.

Стражи правопорядка не назвали причину смерти супружеской пары и их питомца, однако. Но, по данным властей, версия о насильственной смерти отклонена.

Артист в основном играл представителей закона и военных деятелей. Он снялся в лентах «Французский связной», «Миссисипи в огне», «Непрощенный», «Мост слишком далеко», «Багровый прилив», «В тылу врага».

Поклонники его знают и по роли Лекса Лютора в фильме «Супермен» 1978-го года, Бака Бэрроу в ленте «Бонни и Клайд» 1967-го года, а также Уильяма Тенси в комедии «Сердцеедки» 2001-го года.

Хэкмен и Аракава поженились в 1991 году.

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