В Германии случайно нашли руины старинного храма с останками детей

20:17 2025-02-27
В Германии случайно нашли руины старинного храма с останками детей

В Средние века некрещенных детей очень часто хоронили под стенами церквей, чтобы их «покрестила» стекающая с карнизов вода.

Власти города Эшвеге решили демонстрировать старую автостоянку, и в процессе работы совершенно случайно обнаружили руины средневекового храма Святого Годегарда.

Эксперты уточняют, что церковь имела внушительные размеры – 50 на 40 метров. Также сообщается, что недалеко от мест обнаружения руин находится колокольня высотой 48 метров.

Святой Годегард Хильдесхаймский, в честь которого когда-то возвели храм, родился в 960 году. Посвященные ему церкви стали появляться на территории Германии в 12-м веке, после его канонизации.

По словам ученых, храм, руины которого обнаружены в Эшвеге, упоминался в литературе в 1340 году.

Примечательно, что во время раскопок также обнаружены останки около 30 детей.

Ученые рассказали, что в средневековой Германии некрещенных детей традиционно хоронили под стенами храмов. Считалось, что стекающая по стенам церкви во время дождя вода «крестит» их. 

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