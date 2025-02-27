В Сети завирусилось фото «Щенячьей горы» в Китае

Связанная с необычной достопримечательностью сенсация в провинции Хубэй завирусилась в китайских социальных сетях.

Всего за 10 дней публикация набрала уже свыше 120 тысяч лайков и миллионы просмотров на платформе Weibo.

Гора, расположенная в городском округе Ичан стала популярным местом для туристов и любителей собак.

Пользователи соцсетей признались, что раньше не замечали сходства горы с собакой, хотя часто бывали в этих местах. А теперь многие приезжают, чтобы сделать фото.

По словам дизайнера Го Циншаня, первым опубликовшим фото, это открытие стало для него волшебным и волнующим моментом.