В Сети завирусилось фото «Щенячьей горы» в Китае

20:30 2025-02-27
В Сети завирусилось фото «Щенячьей горы» в Китае

Дизайнер Го Циншань выложил фото горы, напоминающей голову собаки, которая пьет воду из реки Янцзы или смотрит на рыбу.

Связанная с необычной достопримечательностью сенсация в провинции Хубэй завирусилась в китайских социальных сетях.

Всего за 10 дней публикация набрала уже свыше 120 тысяч лайков и миллионы просмотров на платформе Weibo.

Гора, расположенная в городском округе Ичан стала популярным местом для туристов и любителей собак.

Пользователи соцсетей признались, что раньше не замечали сходства горы с собакой, хотя часто бывали в этих местах. А теперь многие приезжают, чтобы сделать фото.

По словам дизайнера Го Циншаня, первым опубликовшим фото, это открытие стало для него волшебным и волнующим моментом.

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