Американец трижды чихнул и заработал инсульт

20:42 2025-02-27
Американец трижды чихнул и заработал инсульт

Чих с медицинской точки зрения - мощный выброс воздуха, удаляющий раздражающие вещества из носа, но он может стать причиной различных травм.

35-летний житель Калифорнии Ян Эпплгейт сидел в машине с женой Дженнифер и четырехлетним сыном Джоном, когда стал сильно чихать.

Внезапно на третьем чихе он почувствовал головную боль и головокружение, а после ощутил колющую боль в боку.

«Вся левая сторона тела онемела. Боль была мучительной, я был дезориентирован, меня тошнило», - поделился Ян.

Мужчину доставили в больницу, врачи дали ему разжижающее кровь лекарство. Оказалось, что при чихании он разорвал внутреннюю оболочку шейной артерии, из-за этого возник тромб, перекрывший кровоток к мозгу, и спровоцировал инсульт.

Сейчас Ян проходит курс реабилитации, его сестра Ванесса открыла сбор средств на лечение.

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