Ученые исследовали затонувший корабль времен царя Ирода

20:54 2025-02-27
Ученые исследовали затонувший корабль времен царя Ирода

North Caesarea 1 из доисторического периода - важное свидетельство морской торговли в эллинистический, а также ранний римский периоды.

Группа археологов, которую возглавил Эммануэль Нанте из Хайфского университета, исследовала торговое судно "Северная Кесария - 1", место крушения которого было обнаружено еще в 1980-х годах.

Но тогда его обследовали поверхностно, а потом вообще о нем забыли на долгие годы.

Предварительное обследование показало, что это судно эллинистического типа и это один из немногих образцов таких кораблей, обнаруженных в Восточном Средиземноморье.

Подводные археологи в рамках нового исследования впервые провели комплексное обследование судна, затонувшего около 2000 лет.

Остатки корабля покоятся на морском дне вблизи от современного израильского города Кесари. Город построил библейский царь Ирод в 22-10 годах до нашей эры. Это было большое поселение, которое служило одним из главных портов для римского флота.

При помощи современного оборудования установлено, что это было крупное торговое судно, которое использовалось и для перевозки пассажиров.

В рамках новых погружений к месту крушения исследователи нашли хорошо сохранившийся канат, проходящий через водотоки корпуса. 

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