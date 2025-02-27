Ученые исследовали затонувший корабль времен царя Ирода

Группа археологов, которую возглавил Эммануэль Нанте из Хайфского университета, исследовала торговое судно "Северная Кесария - 1", место крушения которого было обнаружено еще в 1980-х годах.

Но тогда его обследовали поверхностно, а потом вообще о нем забыли на долгие годы.

Предварительное обследование показало, что это судно эллинистического типа и это один из немногих образцов таких кораблей, обнаруженных в Восточном Средиземноморье.

Подводные археологи в рамках нового исследования впервые провели комплексное обследование судна, затонувшего около 2000 лет.

Остатки корабля покоятся на морском дне вблизи от современного израильского города Кесари. Город построил библейский царь Ирод в 22-10 годах до нашей эры. Это было большое поселение, которое служило одним из главных портов для римского флота.

При помощи современного оборудования установлено, что это было крупное торговое судно, которое использовалось и для перевозки пассажиров.

В рамках новых погружений к месту крушения исследователи нашли хорошо сохранившийся канат, проходящий через водотоки корпуса.