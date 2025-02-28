Стамбульские переговоры России и США прошли в условиях повышенной секретности

Лавров ранее подчеркивал, что в ходе переговоров обсуждалась работа дипломатических представительств.

Вопрос о восстановлении численности сотрудников посольств уже поднимался на предыдущей встрече в Эр-Рияде 18 февраля.

США и Россия неоднократно обменивались высылками дипломатов. С 2000 года Соединенные Штаты выслали 225 российских дипломатов, а Москва, в свою очередь, выдворила 847 американских представителей.

Кроме того, США закрыли российские консульства в Сан-Франциско и Сиэтле, а американские дипмиссии прекратили работу в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге.

На данный момент продолжают функционировать российские консульства в Хьюстоне и Нью-Йорке, а также посольство в Вашингтоне.