Стамбульские переговоры России и США прошли в условиях повышенной секретности

09:38 2025-02-28
Стамбульские переговоры России и США прошли в условиях повышенной секретности

Мария Захарова отметила, что встреча проходила на экспертном уровне и направлена на устранение разногласий и укрепление доверия между странами.

Лавров ранее подчеркивал, что в ходе переговоров обсуждалась работа дипломатических представительств.

Вопрос о восстановлении численности сотрудников посольств уже поднимался на предыдущей встрече в Эр-Рияде 18 февраля.

США и Россия неоднократно обменивались высылками дипломатов. С 2000 года Соединенные Штаты выслали 225 российских дипломатов, а Москва, в свою очередь, выдворила 847 американских представителей.

Кроме того, США закрыли российские консульства в Сан-Франциско и Сиэтле, а американские дипмиссии прекратили работу в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Екатеринбурге.

На данный момент продолжают функционировать российские консульства в Хьюстоне и Нью-Йорке, а также посольство в Вашингтоне.

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