Из США в кругосветку отправляется лайнер, пассажиры которого могут купить там дом и путешествовать годами

Новый подход к путешествиям предлагают организаторы на американском корабле Storylines' MV Narrative. Желающие отправиться в долгое путешествие могут купить здесь дом и прожить в нем месяцы и годы, открывая при этом грани разных миров нашей большой планеты.

Старт грандиозной прогулки объявлен на 2027 год.

Правда, помещения на палубе стоят недешево - например, 63-летняя Дебра Килгор из Аризоны потратила на жилье на судне 1,9 миллиона долларов. Для этого ей пришлось продать свой дом.

Набор пассажиров на Storylines' MV Narrative начался еще в 2022 году. Желающие должны бронировать места, внося немалые депозиты.

В целом на корабле есть 530 меблированных апартаментов площадью от 72 до 600 квадратных метров.