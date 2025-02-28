Из США в кругосветку отправляется лайнер, пассажиры которого могут купить там дом и путешествовать годами

Новый подход к путешествиям предлагают организаторы на американском корабле Storylines' MV Narrative. Желающие отправиться в долгое путешествие могут купить здесь дом и прожить в нем месяцы и годы, открывая при этом грани разных миров нашей большой планеты.
Старт грандиозной прогулки объявлен на 2027 год.
Правда, помещения на палубе стоят недешево - например, 63-летняя Дебра Килгор из Аризоны потратила на жилье на судне 1,9 миллиона долларов. Для этого ей пришлось продать свой дом.
Набор пассажиров на Storylines' MV Narrative начался еще в 2022 году. Желающие должны бронировать места, внося немалые депозиты.
В целом на корабле есть 530 меблированных апартаментов площадью от 72 до 600 квадратных метров.
Ожидается, что пассажиры увидят Средиземноморье, южную часть Тихого океана, острова Греции и Галапагосские острова.
Примечательно, что строго маршрута нет - направление может меняться в связи с пожеланиями людей, которые проголосуют за т или иную точку назначения.
На судне предусмотрены развлекательные мероприятия, но также созданы условия для тех, кто любит побыть в одиночестве.
Туристы могут взять с собой на корабль и домашних любимцев.
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