В Таиланде к концу 2025 года введут туристический налог

Туристический налог вводится с конца 2025-го года в Таиланде вводится. С иностранных гостей здесь будут взимать 300 бат (около 30 рублей).
Об этом заявил министр туризма и спорта Таиланда Соравонг Тьентхонг.
По его словам, прибывающие по суше и по воде туристы после уплаты налога могут посещать Таиланд несколько раз, а для прилетевших самолетами пассажиров подобной опции нет.
Вырученные с помощью налога деньги будут использованы на оплату страховок туристам.
__comment_author_name__
__comment_comment__