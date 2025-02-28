В Таиланде к концу 2025 года введут туристический налог

10:35 2025-02-28
В Таиланде к концу 2025 года введут туристический налог

Собранные таким образом средства планируется использовать на страхование жизни и здоровья самих отдыхающих в этой стране.

Туристический налог вводится с конца 2025-го года в Таиланде вводится. С иностранных гостей здесь будут взимать 300 бат (около 30 рублей).

Об этом заявил министр туризма и спорта Таиланда Соравонг Тьентхонг.

По его словам, прибывающие по суше и по воде туристы после уплаты налога могут посещать Таиланд несколько раз, а для прилетевших самолетами пассажиров подобной опции нет.

Вырученные с помощью налога деньги будут использованы на оплату страховок туристам.

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