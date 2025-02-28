Археологи раскопали во Франции старинную могилу женщины и увидели жуткую картину

Необычное захоронение обнаружили археолог Джером Рук из Национального института охранных археологических исследований Франции и его коллеги.

Скелет находился в яме диаметром 2,9 метра. Судя по останкам, умершую захоронили в возрасте от 20 до 49 лет. Череп на ее груди был подперт правой рукой.

Ученые считают, что могила относится к археологической культуре Вераза, существовавшей на севере современной Испании и юге Франции в 3500 – 2000 годах до нашей эры.

С помощью радиоуглеродного анализа было установлено, что женщина умерла примерно в 2700–2600 годах до нашей эры.

Исследователи из-за плохой сохранности шейных позвонков не смогли понять, каким образом ей отсекли голову. Однако есть предположение, что это произошло уже тогда, когда ее убили.