Археологи раскопали во Франции старинную могилу женщины и увидели жуткую картину

10:42 2025-02-28
Археологи раскопали во Франции старинную могилу женщины и увидели жуткую картину

В доисторическом захоронении голова покойницы была отделена и находилась на ее груди.

Необычное захоронение обнаружили археолог Джером Рук из Национального института охранных археологических исследований Франции и его коллеги. 

Скелет находился в яме диаметром 2,9 метра. Судя по останкам, умершую захоронили в возрасте от 20 до 49 лет. Череп на ее груди был подперт правой рукой.

Ученые считают, что могила относится к археологической культуре Вераза, существовавшей на севере современной Испании и юге Франции в 3500 – 2000 годах до нашей эры.

С помощью радиоуглеродного анализа было установлено, что женщина умерла примерно в 2700–2600 годах до нашей эры.

Исследователи из-за плохой сохранности шейных позвонков не смогли понять, каким образом ей отсекли голову. Однако есть предположение, что это произошло уже тогда, когда ее убили.

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