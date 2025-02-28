28-го февраля жители Земли смогут увидеть уникальный парад планет

Редкое планетарное выравнивание пройдет вечером 28 февраля.

Сразу после захода Солнца семь планет (Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер, Марс) выстроятся в ряд на небе.

При этом Меркурий, Венеру, Юпитер и Марс можно будет увидеть невооруженным глазом. А для наблюдения за Ураном и Нептуном понадобится бинокль или небольшой телескоп.

Самой сложной целью для наблюдения будет Сатурн. Чтобы его рассмотреть, нужно знать точное время видимости этой планеты для конкретного местоположения на Земле, потому что она будет находиться близко к Солнцу.

По словам ученых данное явление называется планетарной конъюнкцией, оно происходит из-за особенностей орбит планет, периодически выстраивающихся в одну линию с точки зрения наблюдателя на Земле.

В целом, выравнивание четырех-пяти планет - довольно частое явление, но великое выравнивание, в котором участвует семь планет, - редкость. Следующее такое выравнивание произойдет в 2161 году.