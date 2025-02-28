Хозяйка ротвейлера, напавшего на мать с ребенком в Екатеринбурге, отказывается усыплять своего пса

11:13 2025-02-28
Хозяйка ротвейлера, напавшего на мать с ребенком в Екатеринбурге, отказывается усыплять своего пса

"Соседка сказала, что собаке три года и они ее любят, поэтому отказываться от нее не хотят", – передала слова хозяйки собаки пострадавшая.

Женщина, на которую напал ротвейлер, не настаивает на усыплении и примет любое решение суда, и уточнила, что такое происходит уже не первый раз.

В 2024 году пес забежал в чужой двор и покусал другую женщину.

Во время нападения ротвейлера она, не раздумывая, решила закрыть своим телом ребенка.

В таком положении она пробыла примерно полчаса.

Увести пса смогли соседи, поманив животное колбасой.

Женщина со своим сыном сразу после этого запрыгнула в машину мужчины, который снимал все происходящее на камеру.

Пострадавшая заявила, что соседка, которой принадлежит пес, уже связалась с ней и предложила помощь, но не согласилась на условия Надежды по оплате няни для ребенка и психолога.

Немногим ранее:

В Сочи собаки разорвали лицо 9-летнего ребенка.

Об этом заявила прокуратура Краснодарского края в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел утром 26 февраля в районе СНТ "Авиатор" в селе Лесном Адлерского района.

На ребенка набросились две домашние собаки, которые сорвались с цепи из соседнего домовладения.

"В результате нападения собак ребенку причинены телесные повреждения в области лица. После случившегося несовершеннолетний незамедлительно госпитализирован", – говорится в сообщении.

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