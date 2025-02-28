Сельчанин из Глусского района прострелил себе голову и выжил

Необычное ЧП произошло в сентябре 2024-го года в одном из сел Глусского района, где 53-летний мужчина получил огнестрельное ранение в голову.

Вернувшись вечером домой, жительница деревни обнаружила гражданского мужа лежащим во дворе на диване. Так как мужчина злоупотреблял спиртным, сельчанка подумала, что тот просто перепил и не стала его беспокоить.

Но утром сожительница обратила, что приятель хрипи, а из головы сочится кровь. Она вызвала скорую помощь.

Медики обнаружили у пациента открытое проникающее ранение и в тяжелом состоянии доставили мужчину в Минск. Хирурги извлекли из головы больного пулю. Как показала экспертиза ГКСЭ, она стреляна из самодельного огнестрельного оружия.

Следователи смогли воссоздать картину событий дня, когда мужчина получил тяжелое ранение.

В тот день два друга выпивали во дворе частного дома, когда хозяин решил похвастаться самодельным пистолетом. Он вынес оружие на улицу и стал крутить возле головы. Вдруг раздался выстрел, потерпевший упал на стоявший рядом диван. Приятель испугался и убежал.

Спустя время в гости зашел еще один товарищ хозяина. Он увидел лежащего на диване односельчанина и решил, что тот пьяный. Его внимание привлек и самодельный пистолет, лежавший на земле.

Мужчина его забрал и спрятал дома, а позже разобрал и выбросил в водоем. Оттуда части оружия потом достали правоохранители.

Кроме сильно пострадавшего от своей неосмотрительности, в этой истории есть и фигуранты уголовных дел. Один друг оставил пострадавшего в опасном для жизни состоянии, а другой - незаконно действовал в отношении огнестрельного оружия.