Сельчанин из Глусского района прострелил себе голову и выжил

11:51 2025-02-28
Сельчанин из Глусского района прострелил себе голову и выжил

Мужчина решил похвастаться перед другом самодельным оружием и нечаянно нажал на курок.

Необычное ЧП произошло в сентябре 2024-го года в одном из сел Глусского района, где 53-летний мужчина получил огнестрельное ранение в голову. 

Вернувшись вечером домой, жительница деревни обнаружила гражданского мужа лежащим во дворе на диване. Так как мужчина злоупотреблял спиртным, сельчанка подумала, что тот просто перепил и не стала его беспокоить.

Но утром сожительница обратила, что приятель хрипи, а из головы сочится кровь. Она вызвала скорую помощь.

Медики обнаружили у пациента открытое проникающее ранение и в тяжелом состоянии доставили мужчину в Минск. Хирурги извлекли из головы больного пулю. Как показала экспертиза ГКСЭ, она стреляна из самодельного огнестрельного оружия.

Следователи смогли воссоздать картину событий дня, когда мужчина получил тяжелое ранение.

В тот день два друга выпивали во дворе частного дома, когда хозяин решил похвастаться самодельным пистолетом. Он вынес оружие на улицу и стал крутить возле головы. Вдруг раздался выстрел, потерпевший упал на стоявший рядом диван. Приятель испугался и убежал.

Спустя время в гости зашел еще один товарищ хозяина. Он увидел лежащего на диване односельчанина и решил, что тот пьяный. Его внимание привлек и самодельный пистолет, лежавший на земле.

Мужчина его забрал и спрятал дома, а позже разобрал и выбросил в водоем. Оттуда части оружия потом достали правоохранители.

Кроме сильно пострадавшего от своей неосмотрительности, в этой истории есть и фигуранты уголовных дел. Один друг оставил пострадавшего в опасном для жизни состоянии, а другой - незаконно действовал в отношении огнестрельного оружия.

Инга Райтова
14:29

Инга Райтова

101-летний бразильянин поставил рекорд, проработав на одном месте 84 года
101-летний бразильянин поставил рекорд, проработав на одном месте 84 года Вальтер Ортманн устроился на текстильную фабрику в 1938 году, когда ему было всего 15 лет, и с тех пор работу не менял.
Инга Райтова
13:54

Инга Райтова

Более двух десятков жителей Баку скончались от отравления техническим спиртом
Более двух десятков жителей Баку скончались от отравления техническим спиртом Фиксировать гибель людей по этой причине в столице Азербайджана стали 24 февраля, в основном это жители Сабунчинского района.
Инга Райтова
13:48

Инга Райтова

Пенсионер из Махачкалы реализовал мечту о кругосветке и погиб в море
Пенсионер из Махачкалы реализовал мечту о кругосветке и погиб в море Имя Евгения Гвоздева не очень известно, тем временем он два раза обошел вокруг света на судне размером немногим более ванной.
Инга Райтова
13:17

Инга Райтова

Звезда Голливуда Шэрон Стоун назвала проголосовавших за Трампа американцев тупицами
Звезда Голливуда Шэрон Стоун назвала проголосовавших за Трампа американцев тупицами По ее мнению, соотечественники живут в очень молодой стране, а юности трудно разобраться. какой путь правильный.
Инга Райтова
13:09

Инга Райтова

На Сахалине откололась льдина почти с 200-ми рыбаками
На Сахалине откололась льдина почти с 200-ми рыбаками Для их спасения привлечено специальное судно на воздушной подушке, планируется задействовать и вертолет.
Инга Райтова
13:01

Инга Райтова

В чемодане на американском острове нашли останки пенсионерки
В чемодане на американском острове нашли останки пенсионерки Предполагается, что пожилую женщину убил мужчина, который купил у нее дом перед переездом хозяйки и пансионат.
Новости СМИ2