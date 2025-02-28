Ferrari 250 LM, выигравший Ле-Ман в 1965 году, продан за 35 миллионов евро

5 февраля 2025 года на аукционе в Париже, Ferrari 250 LM, выигравший «24 часа Ле-Мана» в 1965 году, продали за 34 880 000 евро, что сделало его самым дорогим победителем Ле-Мана, опять-же когда-либо проданным на аукционе, а также самым дорогим Ferrari, после культовой модели 250 GTO.
1 февраля 2025 года, в Штутгарте, гоночный Mercedes-Benz W196 Streamliner 1954 года был продан за 51 155 000 евро, став самым дорогим гоночным автомобилем, когда-либо проданным на аукционе и вторым по стоимости автомобилем, проданным публично.
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