Женщина, которую сбил на переходе российский музыкант Александр Буйнов, чувствует себя плохо

Новость о том, что певец Александр Буйнов на Lexus сбил 61-летнюю пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе, заполнила соцсети россиян.

Как сообщало МВД по Московской области, пострадавшую госпитализировали с разрывом связок левого надколенника и подозрением на перелом ребер.

Сам певец объяснил, что не заметил женщину на дороге, потому не успел среагировать. А пострадавшая утверждает, что после аварии Буйнов не подошел к ней, чтобы проверить, в каком она состоянии, и даже хотел уехать с места происшествия.

По ее словам, ни артист, ни его представители не связывались с ней и после ДТП. Женщина также уточнила, что плохо себя чувствует и ей трудно говорить.

В свою очередь, сын пострадавшей сообщил, что его мать чувствует себя плохо, ей предстоит обследование.