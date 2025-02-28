В чемодане на американском острове нашли останки пенсионерки

Брошенный чемодан был найден на острове Сови в США. Внутри обнаружили останки Джуди Херли, которые опознали знакомые Лесли Ортис и Джастин Миснер.

Как было установлено, 80-летняя женщина познакомились весной 2024 года Майклом Дарвином и его сообщниками, которые хотели приобрести ее дом.

Херли была прикована к постели, чем и воспользовались злоумышленники. Они помогли пенсионерке переехать в дом престарелых, однако позже ее выселили по медицинским причинам, и связь с женщиной была потеряна.

Предполагается, что она стала жертвой именно Дарвина и его подельников.

Полиция продолжает расследование, подробности дела не раскрываются. Пока непонятно, какие улики привели к обвинению Дарвина.