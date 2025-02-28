Звезда Голливуда Шэрон Стоун назвала проголосовавших за Трампа американцев тупицами

Актриса Шэрон Стоун сравнила Трампа с итальянским диктатором Муссолини, назвав его сторонников назвала глупыми и инфантильными.

По словам звезды Голливуда, ее страна "находится в подростковом периоде, и подросток очень высокомерен".

Стоун отметила, что "юность наивна, невежественна, высокомерна".

"Такого раньше в нашей стране мы не видели. Потому американцы, которые не путешествуют, у 80 процентов которых нет паспорта и образования, пребывают в своей необычайной наивности", - считает артистка.

Высказывания звезды получило широкий резонанс, при этом многие подвергли ее хейту.