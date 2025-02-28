101-летний бразильянин поставил рекорд, проработав на одном месте 84 года

101-летний житель Бразилии поставил рекорд не только как долгожитель.

Вальтер Ортманн занесен в Книгу рекордов Гиннесса как человек, который проработал в одной компании самый долгий срок.

В частности, свой талант и трудолюбие Вальтер подарил текстильной компании ReneauxView 84 года.

По его словам, карьеру лучше делать на одном месте работы, просто надо найти хорошего работодателя и заниматься любимым делом.

Ортманн рассказал, что отлично себя чувствует и водит автомобиль. А секретом долголетия назвал жизнь сегодняшним днем.