101-летний бразильянин поставил рекорд, проработав на одном месте 84 года

101-летний житель Бразилии поставил рекорд не только как долгожитель.
Вальтер Ортманн занесен в Книгу рекордов Гиннесса как человек, который проработал в одной компании самый долгий срок.
В частности, свой талант и трудолюбие Вальтер подарил текстильной компании ReneauxView 84 года.
По его словам, карьеру лучше делать на одном месте работы, просто надо найти хорошего работодателя и заниматься любимым делом.
Ортманн рассказал, что отлично себя чувствует и водит автомобиль. А секретом долголетия назвал жизнь сегодняшним днем.
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