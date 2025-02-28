101-летний бразильянин поставил рекорд, проработав на одном месте 84 года

14:29 2025-02-28
101-летний бразильянин поставил рекорд, проработав на одном месте 84 года

Вальтер Ортманн устроился на текстильную фабрику в 1938 году, когда ему было всего 15 лет, и с тех пор работу не менял.

101-летний житель Бразилии поставил рекорд не только как долгожитель.

Вальтер Ортманн занесен в Книгу рекордов Гиннесса как человек, который проработал в одной компании самый долгий срок.

В частности, свой талант и трудолюбие Вальтер подарил текстильной компании ReneauxView 84 года. 

По его словам, карьеру лучше делать на одном месте работы, просто надо найти хорошего работодателя и заниматься любимым делом.

Ортманн рассказал, что отлично себя чувствует и водит автомобиль. А секретом долголетия назвал жизнь сегодняшним днем. 

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