Ученые рассказали, когда начнется следующий ледниковый период

15:33 2025-03-01
Ученые рассказали, когда начнется следующий ледниковый период

По предварительным данным, он начнется через 10 тысяч лет, но влияние выбросов углекислого газа способен ускорить эту временную фазу.

Климатические циклы Земли за последний миллион лет проанализировала международная группа ученых. 

Исследователи проанализировали изменения, которые произошли в орбите нашей планеты вокруг Солнца. Такие колебания вызывают глобальные климатические сдвиги, а также чередование ледниковых и межледниковых периодов.

Профессор Лоррейн Лисецки рассказала, что были обнаружены "закономерность в изменениях климата за последний миллион лет". Она связана "с параметрами орбиты Земли, ее наклоном и прецессией".

По словам эксперта, если одни из этих изменений способствуют завершению ледниковых периодов, то другие их началу.

Согласно естественному климатическому циклу, Земля сейчас должна находиться в стабильном межледниковом периоде, новый ледниковый период ожидается через 10 тысяч лет. Но ученые подчеркивают: выбросы углекислого газа уже изменили на планете естественный климатический баланс.

«Выбросы СО₂ вывели климат с его естественного пути, это будет иметь долгосрочные последствия», - признал соавтор исследования доктор Грегор Кнорр.

На втором этапе ученые намерены создать базовую модель естественного климата Земли на ближайшие 10–20 тысяч лет. Она должна помочь точнее оценить влияние антропогенных факторов.

Это станет важным инструментом прогнозирования будущих климатических изменений и, соответственно, принятия решений по сокращению выбросов парниковых газов.

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