В Дании обнаружен ритуальный круг из деревянных столбов, ему более 4600 лет

15:47 2025-03-01
В Дании обнаружен ритуальный круг из деревянных столбов, ему более 4600 лет

Это сооружение напоминает английский Стоунхендж, только в нем вместо камня было использовано дерево.

Ритуальный круг из деревянных столбов (Вудхендж) был обнаружен в окрестностях датского городка Орс, который находится на севере полуострова Ютландия.

В январе 2025 года археологи, снимая верхний слой почвы, случайно наткнулись на отверстия от деревянных свай. Они подсчитали, что круг состоял минимум из 45 деревянных столбов.

Его диаметр - около 30 метров. Предположительно, круг был возведен между 2600 и 1600 годами до нашей эры, то есть на стыке позднего каменного и раннего бронзового века.

По словам ученых, находка показывает, что в ту эпоху общие системы верований были широко распространены. А еще - демонстрирует существование тесной связи между территориями, где сейчас находятся Дания и Англия.

В Великобритании и Ирландии уже обнаружены десятки хенджей - ограждений круглой формы, некоторые из них состоят из камней, как Стоунхендж, а некоторые - из деревянных столбов, как и Вудхендж. Все датируются III и II тысячелетиями до нашей эры.

Считается, что круги связаны с поклонением Солнцу, а также сельскохозяйственными ритуальными практиками того времени.

Сейчас ученые ждут результатов анализа образцов древесины, но, по их мнению, скорее всего, они были сделаны из дуба. 

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