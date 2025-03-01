Джефф Безос отправляет свою жену в космос

Один из богатейших людей планеты Миллиардер Джефф Безос решил отправить жену в космос: его жена, писательница Лорен Санчес вошла в состав экипажа 31-й миссии.
В целом весь экипаж будет женским. В частности, в женский экипаж вошли одна из популярных певиц Кэти Перри, журналистка Гейл Кинг, правозащитница Аманда Нгуен.
В составе команды также - сотрудница НАСА, кинопродюсер, журналистка.
Cуборбитальный космический корабль New Shepard должен доставить экипаж к линии Кармана, которая считается границей космоса и земной атмосферы.
Линия Кармана находится на высоте 100 километров от поверхности планеты.
Астронавтки проведут в условиях микрогравитации несколько минут, а затем вернутся на Землю с помощью парашютной посадки.
Ожидается, что космический корабль приземлиться в пустынной местности на западе Техаса.
Дата полета еще не названа.
__comment_author_name__
__comment_comment__