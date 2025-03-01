Джефф Безос отправляет свою жену в космос

Один из богатейших людей планеты Миллиардер Джефф Безос решил отправить жену в космос: его жена, писательница Лорен Санчес вошла в состав экипажа 31-й миссии.

В целом весь экипаж будет женским. В частности, в женский экипаж вошли одна из популярных певиц Кэти Перри, журналистка Гейл Кинг, правозащитница Аманда Нгуен.

В составе команды также - сотрудница НАСА, кинопродюсер, журналистка.

Cуборбитальный космический корабль New Shepard должен доставить экипаж к линии Кармана, которая считается границей космоса и земной атмосферы.

Линия Кармана находится на высоте 100 километров от поверхности планеты.