Джефф Безос отправляет свою жену в космос

16:03 2025-03-01
Джефф Безос отправляет свою жену в космос

Сам американский миллиардер уже побывал на орбите Земли четыре года тому назад.

Один из богатейших людей планеты Миллиардер Джефф Безос решил отправить жену в космос: его жена, писательница Лорен Санчес вошла в состав экипажа 31-й миссии.

В целом весь экипаж будет женским. В частности, в женский экипаж вошли одна из популярных певиц Кэти Перри, журналистка Гейл Кинг, правозащитница Аманда Нгуен.

В составе команды также - сотрудница НАСА, кинопродюсер, журналистка.

Cуборбитальный космический корабль New Shepard должен доставить экипаж к линии Кармана, которая считается границей космоса и земной атмосферы.

Линия Кармана находится на высоте 100 километров от поверхности планеты.

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Астронавтки проведут в условиях микрогравитации несколько минут, а затем вернутся на Землю с помощью парашютной посадки.

Ожидается, что космический корабль приземлиться в пустынной местности на западе Техаса.

Дата полета еще не названа.

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